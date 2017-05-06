Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İADESİ İÇİN KRİTİK ADIM


FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İADESİ İÇİN KRİTİK ADIM
Tarih : 06 Mayıs 2017, 11:25
Puan Ver : Fetö Elebaşı Gülen'in İadesi İçin Kritik Adım(5/10)5


Alınanı bilgiye göre, Bozdağ, yarın ABD'ye hareket ederek, pazartesi günü Washington'da ABD'nin yeni Adalet Bakanı Sessions ile bir araya gelecek.



Görüşmede, terör örgütü elebaşı Gülen'in iadesine dair ABD'ye gönderilen 4 ayrı iade dosyası hakkında bilgiler verecek Bakan Bozdağ, söz konusu dosyalara ilişkin soruşturmalar kapsamında detayları da aktaracak.



YENİ DELİLLER SUNULACAK



Darbe teşebbüsünün, terörist başı Gülen'in emir ve komutasında gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi ve belgeleri ABD'li mevkidaşı ile paylaşacak Bozdağ, darbe teşebbüsü konusunda 10 Eylül 2016'da ABD'ye gönderilen Fetullah Gülen'in geçici tutuklanması talebini de gündeme taşıyacak.



Bozdağ, darbe teşebbüsünün ardından başlatılan çok sayıda soruşturma ile açılan davalarda elde edilen delillerin ve ifadelerin Gülen'in iadesi için yeterli olduğuna dikkat çekerken, darbenin ardında Gülen'in olduğuna ilişkin yeni delilleri de ABD Adalet Bakanı Sessions ile paylaşacak.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Fetö  Elebaşı  Gülen  İn  İadesi  İçin  Kritik  Adım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER