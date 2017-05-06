FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İADESİ İÇİN KRİTİK ADIM
Alınanı bilgiye göre, Bozdağ, yarın ABD'ye hareket ederek, pazartesi günü Washington'da ABD'nin yeni Adalet Bakanı Sessions ile bir araya gelecek.
Görüşmede, terör örgütü elebaşı Gülen'in iadesine dair ABD'ye gönderilen 4 ayrı iade dosyası hakkında bilgiler verecek Bakan Bozdağ, söz konusu dosyalara ilişkin soruşturmalar kapsamında detayları da aktaracak.
YENİ DELİLLER SUNULACAK
Darbe teşebbüsünün, terörist başı Gülen'in emir ve komutasında gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi ve belgeleri ABD'li mevkidaşı ile paylaşacak Bozdağ, darbe teşebbüsü konusunda 10 Eylül 2016'da ABD'ye gönderilen Fetullah Gülen'in geçici tutuklanması talebini de gündeme taşıyacak.
Bozdağ, darbe teşebbüsünün ardından başlatılan çok sayıda soruşturma ile açılan davalarda elde edilen delillerin ve ifadelerin Gülen'in iadesi için yeterli olduğuna dikkat çekerken, darbenin ardında Gülen'in olduğuna ilişkin yeni delilleri de ABD Adalet Bakanı Sessions ile paylaşacak.
kaynak:ahaber
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