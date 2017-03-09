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fetö elebaşı gülen'in iadesi için flaş hamle!

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İADESİ İÇİN FLAŞ HAMLE!

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den iadesi için Adalet Bakanlığı aracılığıyla talepte bulunulmasına karar verdi.

Tarih : 09 Mart 2017, 15:07
Puan Ver : Fetö Elebaşı Gülen'in İadesi İçin Flaş Hamle!(6/10)4


Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesi için Adalet Bakanlığı aracılığıyla talepte bulunulmasına karar verildi.



KAYITLAR MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ



Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda görülen 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında tüm sanıkların savunma işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talepleri ve dava dosyasına gönderilen delilleri inceledi.



Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının deposundan askeri hat üzerinde yapılan telefon görüşme kayıtlarının mahkemeye gönderildiğini söyledi.



TC-Ata uçağının radar görüntülerinin yer aldığı CD'nin de mahkemeye gönderildiğine işaret eden Baştoğ, soruşturma aşamasında yazılan yazıya istinaden sanıkların kullandığı araçların plaka kayıtlarıyla ilgili dokümanların geldiğini kaydetti.



 



kaynak:sabah








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