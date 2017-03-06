

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve örgütte sözde "abla" oldukları iddia edilen tutuklu sanıklar Şuheda Gülen ve Ebru Dursun ile avukatları katıldı.







Duruşmada, kimlik tespitinin ardından sanıklar hakkında hazırlanan iddianame okundu.







Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının oğlunun kızı Şuheda Gülen, cezaevinde avukatı ile görüşemediğini ve savunma yapmayacağını söyleyerek, ek süre talep etti.







Sanıklardan Ebru Dursun da hakkındaki suçlamaları reddederek, terör örgütüne üye olmadığını savundu.







Söz konusu yapı ile lise son sınıfta yüzde 100 burslu olarak kazandığı dershaneye başlamasıyla tanıştığını anlatan Dursun, yapılanmayı FETÖ olarak tanımadığını ifade etti.







kaynak:haber7