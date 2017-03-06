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FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN AKRABASI HAKİM KARŞISINDA


FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN AKRABASI HAKİM KARŞISINDA
Tarih : 06 Mart 2017, 16:54
Puan Ver : Fetö Elebaşı Gülen'in Akrabası Hakim Karşısında(9/10)6


Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve örgütte sözde "abla" oldukları iddia edilen tutuklu sanıklar Şuheda Gülen ve Ebru Dursun ile avukatları katıldı.



Duruşmada, kimlik tespitinin ardından sanıklar hakkında hazırlanan iddianame okundu.



Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının oğlunun kızı Şuheda Gülen, cezaevinde avukatı ile görüşemediğini ve savunma yapmayacağını söyleyerek, ek süre talep etti.



Sanıklardan Ebru Dursun da hakkındaki suçlamaları reddederek, terör örgütüne üye olmadığını savundu.



Söz konusu yapı ile lise son sınıfta yüzde 100 burslu olarak kazandığı dershaneye başlamasıyla tanıştığını anlatan Dursun, yapılanmayı FETÖ olarak tanımadığını ifade etti.



 



kaynak:haber7








Etiketler: Fetö  Elebaşı  Gülen  İn  Akrabası  Hakim  Karşısında    haber

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