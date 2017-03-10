

Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.







Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, tutuklu sanık Bıyık gözaltına alınmadan Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Kurmay Başkanvekili olarak vazife yaptığını, soruşturma aşamasında "Şapka" kod adıyla gizli saklı şahit bulunduğunu, etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini sadece buna ilişkin yasal prosedürün devam etmesi sebebiyle gerçek kimliğiyle de aynı ifadeleri vereceğini belirtti.







Gülen cemaatine iyi niyetle ve dini duygularla katıldığını, bu yüzden terör örgütü üyesi olarak kabul edilmemesini isteyen Bıyık, 15 Temmuz darbe girişiminden evvelinde bilgisi bulunduğunu kabul etti.







- "Acil Ankara'ya gel ülke yönetimine el konulacak"







Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in hain darbe planının arkasında bulunduğunu ifade eden yegane kişilerden biri bulunduğunu belirten Bıyık, "Yüce Türk milletinin başına bela olan Fetullah'ın gerçek yüzünü Türkiye ve dünyanın görmesini, örgütün bitmesini isterim. Örgütün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, Ankara'daki bir villada darbe girişiminden ilkin TSK'dan ihraç edilen Kurmay Albay Bilal Akyüz, Kurmay Yarbay Sulh Avıalan, Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Havacı Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Koramiral Ömer Faruk Harmancık ve Jandarma Kurmay Yarbay Turgay Sökmen ile toplantı yapmış oldu. Darbeyle ilgili emekleri yürüten örgütün sözde üst düzey 'imamları' ile de görüşmeler yaparak devamlı bağlantı halindeydi." diye konuştu.







Bıyık, Ankara'da vazife yapmış olduğu 2013-2015 döneminde, FETÖ'nün sözde Jandarma Genel Komutanlığı imamı "Cihan"ın, telefonlarına teşkilat mensupları tarafınca kullanılmak suretiyle geliştirilmiş "şifreli WhatsApp" programı kurduğunu kaydetti.







"Cihan"ın, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 5 Temmuz saat 21.00-22.00 sıralarında "Acil Ankara'ya gelmen gerekiyor" şeklinde ileti attığını dile getiren Bıyık, "Nedenini sorduğunda ise 'ülke yönetimine el konulacak. Bununla ilgili emekler yapılıyor, derhal Ankara'ya gelmen gerekiyor." söylediğini söyledi.







kaynak:teknolize