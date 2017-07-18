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FETÖ ELEBAŞI GÜLEN, HANGİ ŞARTTA TÜRKİYE'YE GELECEĞİNİ AÇIKLADI


Fetö Elebaşı Gülen, Hangi Şartta Türkiye'ye Geleceğini Açıkladı
Tarih : 18 Temmuz 2017, 22:10
Puan Ver : Fetö Elebaşı Gülen, Hangi Şartta Türkiye'ye Geleceğini Açıkladı(8/10)4

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Mısır'da yayınlanan darbeci Sisi yanlısı El-Yevm 7 gazetesine röportaj verdi.

"15 TEMMUZU ULUSALCI LAİKLER YAPTI"

Gülen, "15 Temmuz'da darbe teşebbüsünün kimin tarafından yapıldığını düşünüyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine kesin olarak bir kesimi suçlayamayacağını ancak ulusalcı laik bir kesimin bunu yapmış olabileceğini söyledi. Gülen, darbe girişiminin olduğu gece darbeyi kınadığını, kendilerine atılan darbe teşebbüsü suçlamasının uluslararası tarafsız bir kuruluş tarafından soruşturulmak üzere Türkiye'ye gelmeyi teklif ettiğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu kabul etmediğini iddia etti.

YENİ BİR DARBE BEKLEMİYORMUŞ

Fetullah Gülen, Avrupa'nın kendisini anlaması için daha çok kurban vermeleri gerektiğini iddia etti. Gülen, 15 Temmuz olaylarının gerçek bir askeri darbe veya sistematik bir oyun olsa da Erdoğan'a karşı yeni bir askeri eylem beklemediğini, kendilerine karşı yürütüldüğünü iddia ettiği aşırılıklara rağmen asla böyle bir darbe hareketini kabul etmeyeceğini söyledi.

"TRUMP GÖNDERİRSE GELİRİM"

Gülen, ABD Devlet Başkanı Trump'ın kendisini Türkiye'ye iade etmesi durumunda kaçmaya teşebbüs etmeyeceğini ve Türkiye'ye gideceğini öne sürdü.

İLKOKUL MAZUNU TERÖRİSTE "HUKUK" SORUSU

Röportajı yapan Hashem Al Fakhrani, terör örgütü liderine Türkiye aleyhinde sorular yöneltip Tayyip Erdoğan'ın uluslararası mahkemelerde yargılanmasının mümkün olup olmadığını da sordu. Fetullah Gülen, bunun zor olduğunu ve Türkiye'de bazı muhalefet liderlerinin de Erdoğan'ı desteklediğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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