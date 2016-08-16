O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

FETÖ DOSYASINA 'MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLAR' DA GİRDİ


FETÖ DOSYASINA 'MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLAR' DA GİRDİ
Tarih : 16 Ağustos 2016, 17:25
Puan Ver : Fetö Dosyasına 'müstehcen Fotoğraflar' Da Girdi(0/10)


Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Uşak Şubesinde yapılan aramada derneğin yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına ait bilgisayarların belleğinde müstehcen içerikli görseller bulundu.



Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ay önce Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Uşak Şubesinde arama yaptı.



Dernekte el konulan 4 bilgisayar, detaylı inceleme için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Bilgisayar belleklerinde inceleme yapan uzman polisler, soruşturma kapsamında 8 aydır aranan derneğin yönetim kurulu başkanı Ömer Y. ve operasyonda tutuklanan yardımcısı iş adamı Barış A'ya ait 2 bilgisayarda çok sayıda müstehcen içerikli görsele ulaştı.



Görsellerin kaynağını araştıran polis, dernek çalışanlarının ifadesine başvurdu. Görseller arasında çocuk fotoğraflarının da bulunduğu belirlenirken, görsellerin Uşak'taki FETÖ/PDY soruşturması dosyasına dahil edildiği öğrenildi.








Etiketler: Fetö  Dosyasına    Müstehcen  Fotoğraflar    Da  Girdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER