

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Uşak Şubesinde yapılan aramada derneğin yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına ait bilgisayarların belleğinde müstehcen içerikli görseller bulundu.



Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ay önce Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Uşak Şubesinde arama yaptı.



Dernekte el konulan 4 bilgisayar, detaylı inceleme için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Bilgisayar belleklerinde inceleme yapan uzman polisler, soruşturma kapsamında 8 aydır aranan derneğin yönetim kurulu başkanı Ömer Y. ve operasyonda tutuklanan yardımcısı iş adamı Barış A'ya ait 2 bilgisayarda çok sayıda müstehcen içerikli görsele ulaştı.



Görsellerin kaynağını araştıran polis, dernek çalışanlarının ifadesine başvurdu. Görseller arasında çocuk fotoğraflarının da bulunduğu belirlenirken, görsellerin Uşak'taki FETÖ/PDY soruşturması dosyasına dahil edildiği öğrenildi.