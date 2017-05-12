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fetö, dicle üniversitesi'ne 1500 örgüt üyesini yerleştirmiş

FETÖ, DİCLE ÜNİVERSİTESİ'NE 1500 ÖRGÜT ÜYESİNİ YERLEŞTİRMİŞ

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Dicle Üniversitesi'nde FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada, çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 13:28
Puan Ver : Fetö, Dicle Üniversitesi'ne 1500 Örgüt Üyesini Yerleştirmiş(10/10)10


DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Dicle Üniversitesi'nde FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada, çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. İddianameyi hazırlayan savcı terör örgütü yapılanmasının 1500 kadar örgüt üyesini Dicle Üniversitesi'ne yerleştirdiğini ifade etti. Savcı, PKK faaliyetlerine karşı bir araya geldiklerini söyleyen örgütün kemik kadrosunun, bu yolla yaptıkları gayri meşru eylem ve yapılanmayı haklı göstermeye çalıştıklarını belirtti.



Dicle Üniversitesi'nde FETÖ/PDY terör örgütünün akademik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonunda ihraç edilen eski Rektör Ayşegül Jale Saraç ile yardımcıları Aytekin Sır, Aslan Bilici ve Sabri Eyigün hakkında 'Terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarından 22.5'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede FETÖ/PDY terör örgütünün akademik yapılanmasını ayrıntılı olarak açıklayan savcı, örgütün devletin hemen hemen tüm kurumlarına sızdığını ve kadrolaşma faaliyetlerinde bulunduğunu kaydetti.



 



kaynak:haberler








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