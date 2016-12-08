

İstanbul Sultangazi'de terör savcısının aracına silahlı saldırı oldu. Çağlayan Adliyesindeki görevinin bitmesinin ardından korumalarının da bulunduğu araçla evine giden Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunda görevli cumhuriyet savcısı Evliya Çalışkan'ın aracına TEM otoyolu Sultangazi mevkiinden geçerken yol kenarına pusu kuran kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.







Savcı Çalışkan'a düzenlenen suikast girişimine dair ayrıntılar gelmeye devam ederken kamuoyunda olayın faillerinden çok azmettiricilerinin kim olduğu konusu tartışılıyor.







kaynak:yenişafak