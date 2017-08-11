FETÖ DAVASINDA SALONU KARIŞTIRAN CEVAP: HA HA HA DİYE GÜLÜYORUM SİZE
15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, eski Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürü Kurmay Albay Bilal Akyüz'ün çapraz sorgusuyla devam edildi. Sanık Akyüz'ün, "Fetullah Gülen'in kitaplarını okudunuz mu?" sorusuna verdiği cevap salonda tansiyonu yükseltti.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi içindeki duruşma salonunda görülen duruşmada, dün savunmasını tamamlayan sanık Bilal Akyüz'ün, bugünkü celsede çapraz sorgusuna geçildi. Sorular üzerine Akıncı Üssü'nde, Adil Öksüz ve FETÖ'nün diğer sivil imamlarını görmediğini söyleyen Akyüz, bir kısım müşteki vekili Avukat Emrullah Beytar'ın, "Fetullah Gülen'in kitaplarını okudunuz mu?" sorusuna "Hayır" diye cevap verdi.
"GÜLEN'İN KİTAPLARINI OKUMAYAN BU ÖRNEĞİ VEREMEZ"
Bunun üzerine tekrar söz alan Avukat Beytar, "Said Nursi ile ilgili yazdığım bir kitap nedeniyle Fetullah Gülen'in bütün kitaplarını okudum. Sanığın dünkü savunmasında verdiği gemi örneği Gülen'in kitaplarında geçiyor. Gülen'in kitaplarını okumayan bu örneği veremez. Sanık ayak üstü yalan söylüyor" değerlendirmesini yaptı.
"HA HA HA DİYE GÜLÜYORUM SİZE"
Bu sözlere sanık avukatlarından yoğun tepki geldi. Mahkeme Başkanı Selfet Giray bunun üzerine avukattan sorusunu yorum yapmadan sormasını istedi. Avukatın, "Fetullah Gülen'in kitaplarını okumayan bu örneği veremez. Bunu nasıl izah ediyorsunuz" sorusuna sanık Akyüz, "Ha ha ha diye gülüyorum size" şeklinde cevap verdi.
MAHKEME SALONU KARIŞTI
Bu cevap üzerine müştekilerin oturduğu bölümden yoğun tepki geldi. Salonda bir anda tansiyon yükselirken, bazı müştekiler sanığa yönelik bağırarak sinkaflı sözler sarf etti.
Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray, güvenlik güçlerinden bağıran kişilerin salondan çıkartılmasını istedi.
Avukat ve sanığı karşılıklı diyaloga girmemeleri yönünden uyaran Giray, başka bir soruya geçilmesini isteyerek tartışmaya son verdi.
Kaynak: haberinburada
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