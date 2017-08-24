Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli oranlarda hapis cezası istemiyle dava açılan ve aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 15 eski vali ve kaymakamın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binada görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar eski İstanbul Valisi Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık ve yakınları katıldı.

Avukatların yer aldığı duruşmada, eski İstanbul Valisi Mutlu savunma yapıyor.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

CNNTürk'ün haberine göre Mutlu savunması sırasında 10 yıl boyunca Güneydoğu'da görev yaptığını, bombaların patladığı sırada çocuklarının korktuğunu anlattı. Mutlu bunları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de savunma yapan Mutlu, '15 Temmuz darbesi gerçekleşmiş olsaydı, beni Silivri'ye bu yapı kapatacaktı. Ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabildim' dedi.

İDDİANAMDE KİM NEYLE SUÇLANIYOR?

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Emine Kocak tarafından hazırlanan iddianamede, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat, eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir, eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı, eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan, eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır, eski Mülkiye Başmüfettişi ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Genel Sekreteri Yılmaz Kurt, eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan, eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir, eski Muğla Valisi Fatih Şahin, eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır, eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan ve eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç sanık olarak yer alıyor.

İddianamede, 14'ü tutuklu 15 sanık hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

HÜSEYİN AVNİ MUTLU İÇİN 15 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Sanıklar Fatih Şahin, Hüseyin Avni Mutlu, Mürteza Balcı, Necmettin Kalkan, Nurullah Çakır, Osman Tunç, Yusuf Yavaşcan ve Abdülkadir Demir hakkında ayrıca Terörizmin Finansmanı Kanunu'na muhalefet suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, Fatih Şahin, Nurullah Çakır ve Yusuf Yavaşcan'ın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirtiliyor.

Eski vali Mutlu'nun FETÖ üyeleriyle iltisaklı olduğu ifade edilen iddianamede, Mutlu'nun FETÖ/PDY çatı örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren bir s?ahısla 10 kez irtibata geçtiği, örgütün içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren beş kişiyle 36 irtibatının bulunduğu, haklarında yasal işlem yapılan örgüt mensuplarıyla iltisakının olduğu kaydediliyor.

"PAŞA AKIN ÖZTÜRK"

Hüseyin Avni Mutlu'nun telefonunda, darbe girişimi sonucu gözaltına alınarak tutuklanan eski Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Üyesi Orgeneral Akın Öztürk'ün numarasının "Paşa Akın Öztürk" olarak kayıtlı olduğu belirtilen iddianamede, Mutlu'nun ayrıca Kimse Yok Mu Derneğine farklı tarihlerde bağış yaptığı anlatılıyor.

Kaynak: haberinburada