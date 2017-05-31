

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Sincan ve Silivri Cezaevi kampüslerindeki duruşma salonlarında görülen darbe girişimi davalarını izleyen şehit yakınlarına her türlü yardım ve desteğin sağlanması talimatını verdiği öğrenildi.







AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bozdağ, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne verdiği talimatla darbe girişimi duruşmalarını izleyen şehit ailelerinin talep ve ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi.







Bu çerçevede Sincan'daki duruşma salonunun bulunduğu bölgeye şehit yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla özel bir kantin açıldı







kaynak:sabah