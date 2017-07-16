AA, FETÖ elebaşı Gülen'in 1999'dan beri yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesini havadan görüntüledi. Yaklaşık 400 dönümlük oldukça büyük bir arazi içindeki malikane, etrafındaki binalarla birlikte büyük kompleks yapısıyla dikkati çekiyor.

Elebaşı Gülen'in yaşadığı arazinin tüm detayları görülürken, malikanede görev yapan FETÖ mensubu bir kişinin elindeki kamera ile helikopteri çektiği dikkatlerden kaçmadı.

POLİS İZİN VERMEDİ

Öte yandan sabah saatlerinde malikanenin bulunduğu sokağa gelen göstericilere ve basın mensuplarına sınırlı bir alan ayıran ABD polisi, kısa bir süre sonra alanda bulunan herkesi sokağın dışına çıkardı.

Polis FETÖ malikanesinin yöneticisinin kendilerini aradığını ve sokaktaki kişilerin rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle uzaklaştırılmasını istediğini belirtti.SOKAK TAMAMEN KAPATILDI

Bu açıklamayla birlikte sokağın iki başını tamamen kapatan polis, içeriye kimsenin girip çıkmasına izin vermedi. Halka açık bir alan olan sokağın sadece bir sakinin şikayeti üzerine ulaşıma kapatılması tepki çekti.BASIN MENSUPLARINI KAMERAYA ÇEKTİ

Darbe girişiminin 1. yıl dönümünde FETÖ'nün malikanesine yansıyan korku ve tedirginlik aşırı güvenlik önlemleri olarak ortaya çıkarken, malikanenin kapıdaki bir görevlisinin protestocuları ve basın mensuplarını kameraya kaydetmesi de dikkatlerden kaçmadı.

"Kendini darbeden uzak gösterebilme" tedirginliğiyle son olarak Amerikan Ulusal Halk Radyosuna (NPR) mülakat veren elebaşı Gülen'in malikanedeki çalışanlarının, malikane çevresinde yapılacak gösteri ve haberleri engellemek için polisin de yardımıyla yoğun bir çaba içinde olması dikkati çekti.

Türkiye'nin ABD'li yetkili makamlara iade başvurusunda bulunduğu FETÖ elebaşı Gülen, 1999'dan beri Pensilvanya eyaletinin Saylorsburg bölgesindeki malikanesinde ikamet ediyor.TÜRKLERDEN İMZA KAMPANYASI

ABD'de yaşayan Türklerin, 15 Temmuz darbe girişiminin 1'inci yılında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi için Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde imza kampanyası başlattığı bildirildi. ABD'de yaşayan Türkler, "Adalet için Fetullah Gülen'i Türkiye'ye İade Edin" başlıklı bir imza kampanyası başlattı.

Beyaz Saray'ın internet sitesindeki "Dilekçe" bölümünde açılan imza kampanyası metninde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi yaşananlar anlatıldı ve darbe girişimini FETÖ'nün gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı."TÜRK MİLLETİ DEMOKRASİYİ SAVUNDU"

Darbeye teşebbüs edenlerin 249 kişiyi öldürdüğü ve 2 bin 195 kişiyi de yaraladığı hatırlatılan metinde, "Tüm kesimlerden Türk milleti demokrasiyi savundu ve darbe girişimi geri püskürtüldü. Türkiye'de darbenin bastırılması tarihi bir andı." ifadelerine yer verildi.

O tarihten itibaren ABD'de yaşayan Türklerin FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için çaba gösterdikleri vurgulanan açıklamada, "(Darbe girişiminde) hayatını kaybedenlerin ve yaralananların acısının dinmesi için ABD yönetiminin Fetullah Gülen'i Türkiye'ye en hızlı şekilde iade edeceğine inanıyoruz." denildi.

İmza kampanyasına, Beyaz Saray'ın internet sayfasındaki "Dilekçe" (petitions) bölümünden "petitions.whitehouse.gov" adresinden ulaşılabiliyor.

İşte haberin diğer fotoğrafları:

Kaynak: haberinburada