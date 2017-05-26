

15 Temmuz Darbe Girişiminin Araştırılması Komisyonu raporu Komisyon Başkanı Reşat Petek, “1967 yılında bakıyorsunuz CHP'ye bağışta bulunduğu anlaşılıyor. Sadece bir parti ile ilişkilendirmek için söylemiyorum ama bu örgütün amaçlarına uygun partilerle işbirliği yapmak istediği görülüyor” dedi.







TBMM 15 Temmuz FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, "1967 yılında bakıyorsunuz CHP'ye bağışta bulunduğu anlaşılıyor. Sadece bir parti ile ilişkilendirmek için söylemiyorum ama bu örgütün amaçlarına uygun partilerle iş birliği yapmak istediği görülüyor" dedi.







kaynak:sabah