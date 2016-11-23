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fetö çatı davasında sanıklar birbirine düştü

FETÖ ÇATI DAVASINDA SANIKLAR BİRBİRİNE DÜŞTÜ

FETÖ çatı davasında sanıklar birbirine düştü

Tarih : 23 Kasım 2016, 15:49
Puan Ver : Fetö Çatı Davasında Sanıklar Birbirine Düştü(6/10)4


ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan soruşturma kapsamında açılan FETÖ çatı davasında ifade veren tutuklu sanık Özbek asıllı iş adamı Dilaver Azim, eliyle diğer sanıkları göstererek, “Böyle alçaklarla aynı ortamda bulunmaktan hicap duyuyorum. Ben bunlarla aynı ortamda kalmak istemiyorum” dedi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren Dilaver Azim, 1989 yılında Türkiye'ye geldiğini ve İstanbul Bakırköy'de işlettiği spor merkezinde alacak verecek davası nedeniyle kendisine husumeti olan kişiler tarafından iftira atıldığını ve iftiralar nedeniyle bu davada yargılandığını söyledi. Azim'im avukatı Şahin Helvacı da müvekkilinin iş ilişkileri nedeniyle bir çetenin ağına düştüğünü ve yaşadığı itilaflar nedeniyle gizli tanık olan bu kişilerden birinin verdiği gerçek dışı beyanlarla davaya dahil edildiğini ileri sürdü.



“BENİ BU ADAMLARLA AYNI YERDE YARGILAMAK YERİNE İDAM EDİN”



İfadesinin ardından Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın, tanık ifadesinde kendisiyle ilgili ‘örgütün gayrimeşru ilişkilerinden sorumlu kişi olduğu ve Ergenekon savcılarıyla ilişkisi olduğu' iddialarını reddeden sanık, sık sık FETÖ için ‘alçak, hain, deccal' ifadelerini kullanarak, “Bu adamlarla beni aynı yerde yargılamaktansa idam etseniz daha iyi” dedi.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Fetö  Çatı  Davasında  Sanıklar  Birbirine  Düştü    haber

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