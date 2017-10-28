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FETÖ birbirine düştü! Tuhaf fotoğrafların nedeni, veliaht savaşları

FETÖ BİRBİRİNE DÜŞTÜ! TUHAF FOTOĞRAFLARIN NEDENİ, VELİAHT SAVAŞLARI

Gülen fotoğrafları, yerine gelecek isimlerden Şerif Ali Tekalan adına açılan hesaptan sızdı. Masaj yaptırırken, dili dışarıdayken çekilen fotoğraflar, "örgüt içi savaşın sinyali" olarak yorumlandı.

Tarih : 28 Ekim 2017, 19:50
Puan Ver : Fetö Birbirine Düştü! Tuhaf Fotoğrafların Nedeni, Veliaht Savaşları(8/10)4

FETÖ'nün ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinde yaşayan Fetullah Gülen'in tuhaf hallerini gösteren 15 adet fotoğraf, internette dolaşıma sokuldu. Fotoğrafların sızdırılması "örgüt içi savaşın" sinyali olarak yorumlandı.

SAHTE HESAPTAN PAYLAŞILDI

Takvim gazetesinin haberine göre önceki paylaşımlardan farklı olarak tabana Gülen'in bunadığı izlenimi verecek görsellerin Gülen sonrası örgütün başına yerine geçecek isimlerden biri olarak gösterilen Şerif Ali Tekalan adına açılan sahte hesaptan paylaşılması dikkati çekti.

ALAY KONUSU OLDU

Gülen'in sırtına masaj yaptırırken, dili dışarıdayken çekilerek servis edilen fotoğraflar, sosyal medyada alay konusu oldu.

"ÖZCAN-TEKALAN SAVAŞI"

Özellikle sızdırıldığı belirgin olan fotoğraflar, Fetullah ile halen örgütün iki numaralı ismi konumunda olan Mustafa Özcan ve diğer elebaşı adayı Şerif Ali Tekalan arasındaki savaşın kızıştığı yorumlarına neden oldu.

ÖRGÜTTE KRİZİN FİTİLİ ATEŞLENDİ

İnternet sitelerince "yeni" olarak sunulan o karelerde, geçtiğimiz yıl tutuklanan Ali Ünal da yer alıyor. Güncel olmadığı anlaşılan fotoğrafların şimdi servis edilmesi, örgüt içindeki bir ismin arşivini açma tehdidiyle mesaj verdiği yorumlarına yol açtı. Söz konusu hamle, FETÖ içinde büyük bir krizin fitilini ateşledi.

ÖRGÜT ÜYELERİNE MESAJ VERİLDİ

Paylaşılan görsellerin birçoğunda elebaşı Gülen'in yanı sıra ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikaneye gelen örgüt üyeleri de görülüyor. Söz konusu isimlere ya da yakınlarına yönelik bir göndermede bulunulduğu ihtimali ön plana çıkıyor.

FETULLAH'IN VELİAHTI

FETÖ'nün Türkiye'deki sivil bir numarası olarak görülen Mustafa Özcan, örgütün para kasası Kaynak Holding'in de beyniydi. Örgütün 20 yılı aşkın süredir Balkanlar'dan sorumlu imamlığını da yapan Özcan, Gülen'in peşinden gitti. Özcan, Gülen'in veliahtı olarak gösteriliyordu. Özcan'ın Gülen'e bavaş açtığı iddia ediliyor.

LİDERLİĞE SOYUNDU

FETÖ'nün kapatılan eski Fatih Üniversitesi Rektörü olan Şerif Ali Tekalan, hakkında tutuklama kararları çıkmaya başlayınca önce Avrupa'ya, ardından ABD'ye kaçtı. Texas'taki North American Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Tekalan, kısa sürede örgüt içinde yükseldi. Şimdi bu yükselişi, savaş açtığı FETÖ'nün yerine gelerek tamamlamak istiyor.

Kaynak: Takvim

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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