

Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, facebook hesabından FETÖ/PDY'nin Manisa'daki idari ve mali yapılanması hakkında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Başsavcı Şimşek, Manisa'da iki yıldır yürüttükleri soruşturmada örgütün mali açıdan işadamlarını ve kamu görevlilerini hedef haline getirdiğinin ortaya çıktığını söyledi.







Fethullah Gülen'in Manisa'da yapılanmaya 1976 yılından başladığını belirten Başsavcı Şimşek, şöyle devam etti:







"1976 yılında geldiği Manisa'da verdiği vaaz ve sohbetlerde bu milletin saf ve temiz insanlarının dini duygularının nasıl sömürüleceğini, bununda para ve menfaate ne kadar kolay çevrileceğini gözlemleyen hain örgüt lideri, yaklaşık iki yıl boyunca yaptığı çalışmaların meyvelerini o günden almaya başlamıştır. Daha sonra geçtiği İzmir Kestane Pazarı'nda da bu sömürünün tüm ülke geneline nasıl yayılacağının profesyonel plan ve projelerini tertiplemiştir. Manisa da yaklaşık iki yıldır yürüttüğümüz soruşturmada şu kanaatlere ulaştık. Örgüt para kaynağı olarak öncelikle iş adamlarını, sonrada kamu görevlilerini hedef kitle haline getirmiş, devlet memuru olan militanlarından ailevi durumlarına bakarak yüzde 5-10 arası 'himmet' adını verdikleri haracı ay başlarında koordine imamı ya da abi-ablaları vasıtasıyla elden toplamış ve malum bankalarında kısa süre hesaplarında tutarak yurt dışı bankalara aktarılmıştır."