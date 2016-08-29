O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

fetö bir tek o ile giremedi!

FETÖ BİR TEK O İLE GİREMEDİ!

Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, facebook hesabından FETÖ/PDY'nin Manisa'daki idari ve mali yapılanması hakkında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu

Tarih : 29 Ağustos 2016, 17:31
Puan Ver : Fetö Bir Tek O İle Giremedi!(0/10)


Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, facebook hesabından FETÖ/PDY'nin Manisa'daki idari ve mali yapılanması hakkında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Başsavcı Şimşek, Manisa'da iki yıldır yürüttükleri soruşturmada örgütün mali açıdan işadamlarını ve kamu görevlilerini hedef haline getirdiğinin ortaya çıktığını söyledi.



Fethullah Gülen'in Manisa'da yapılanmaya 1976 yılından başladığını belirten Başsavcı Şimşek, şöyle devam etti:



"1976 yılında geldiği Manisa'da verdiği vaaz ve sohbetlerde bu milletin saf ve temiz insanlarının dini duygularının nasıl sömürüleceğini, bununda para ve menfaate ne kadar kolay çevrileceğini gözlemleyen hain örgüt lideri, yaklaşık iki yıl boyunca yaptığı çalışmaların meyvelerini o günden almaya başlamıştır. Daha sonra geçtiği İzmir Kestane Pazarı'nda da bu sömürünün tüm ülke geneline nasıl yayılacağının profesyonel plan ve projelerini tertiplemiştir. Manisa da yaklaşık iki yıldır yürüttüğümüz soruşturmada şu kanaatlere ulaştık. Örgüt para kaynağı olarak öncelikle iş adamlarını, sonrada kamu görevlilerini hedef kitle haline getirmiş, devlet memuru olan militanlarından ailevi durumlarına bakarak yüzde 5-10 arası 'himmet' adını verdikleri haracı ay başlarında koordine imamı ya da abi-ablaları vasıtasıyla elden toplamış ve malum bankalarında kısa süre hesaplarında tutarak yurt dışı bankalara aktarılmıştır."








Etiketler: Fetö  Bir  Tek  O  İle  Giremedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER