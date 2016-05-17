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FETHULLAH GÜLEN'İN YEĞENİ GÖZALTINDA


FETHULLAH GÜLEN'İN YEĞENİ GÖZALTINDA
Tarih : 17 Mayıs 2016, 11:02
Puan Ver : Fethullah Gülen'in Yeğeni Gözaltında(8/10)7


Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün finans ayağına yönelik operasyon kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 500 polisin katılımıyla Sabah saatlerinde 73 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Halen devam eden operasyonda örgütün okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Fethullah Gülen'in yeğeni olan Mehmet Mezher Gülen'in (28) yanı sıra örgütün Bergama Emniyet imamı olduğu ileri sürülen kişi ile çok sayıda yöneticinin de aralarında olduğu 29 kişi gözaltına alındı.



Operasyon kapsamında Bergama'daki bir öğrenci yurdu ile Bakırçay Sanayici ve İşadamları Derneğinde de arama yaptı.



Halen devam eden operasyonda gözaltına alınanlar, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.








Etiketler: Fethullah  Gülen  İn  Yeğeni  Gözaltında    haber

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