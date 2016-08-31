

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 17 Ağustos'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, Bursa H Tipi cezaevi'ne girdikten sonra üst araması yapıldı. Harput'un üzerinde, beze sarılı Arapça yazılmış bir kağıt bulundu. Bursa H Tipi cezaevi yönetimi tarafından el konulan not, teslim edildiği Cumhuriyet Savcılığı'nca, yeminli tercümana tercüme edildi. Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'in, bizzat kendisinin Arapça olarak yazdığı bildirilen notta "Allah seni kötülüklerden korusun. sağlık, sıhhatli ve işlerinde başarılara muvaffak eylesin. Allah her zaman yanınızda. Kıtmirim " sözlerinin yer aldığı öğrenildi. Gülen'in kendisine çok yakın bulduğu kişilere bu notları gönderdiği belirtildi.