FETHULLAH GÜLEN'İN KÖPEĞİYİM DİYEN PROFESÖRDEN AÇIKLAMA
Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak'ın FETÖ/PDY darbe girişimine karşı başlatılan soruşturma kapsamında Fethullah Gülen için, 'Ben Fethullah Gülen'in köpeğiyim' diyerek propaganda yaptığı savcılık soruşturmasında yer aldı.
Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak'ın FETÖ/PDY darbe girişimine karşı başlatılan soruşturma kapsamında Fethullah Gülen için, 'Ben Fethullah Gülen'in köpeğiyim' diyerek propaganda yaptığı savcılık soruşturmasında yer aldı. Tutuklanan Öğretim Üyesi Çolak, tutuklama sorgu duruşmasında Gülen için, 'Fethullah Gülen'e olan saygım ve sevgim bitmiştir' dedi.
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