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fethullah gülen'in köpeğiyim diyen profesörden açıklama

FETHULLAH GÜLEN'İN KÖPEĞİYİM DİYEN PROFESÖRDEN AÇIKLAMA

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak'ın FETÖ/PDY darbe girişimine karşı başlatılan soruşturma kapsamında Fethullah Gülen için, 'Ben Fethullah Gülen'in köpeğiyim' diyerek propaganda yaptığı savcılık soruşturmasında yer aldı.

Tarih : 29 Temmuz 2016, 13:02
Puan Ver : Fethullah Gülen'in Köpeğiyim Diyen Profesörden Açıklama(8/10)8


Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak'ın FETÖ/PDY darbe girişimine karşı başlatılan soruşturma kapsamında Fethullah Gülen için, 'Ben Fethullah Gülen'in köpeğiyim' diyerek propaganda yaptığı savcılık soruşturmasında yer aldı. Tutuklanan Öğretim Üyesi Çolak, tutuklama sorgu duruşmasında Gülen için, 'Fethullah Gülen'e olan saygım ve sevgim bitmiştir' dedi.








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