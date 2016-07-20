

15 Temmuz darbe girişimi sonrası, Türkiye'nin ABD'de yaşayan Fethullah Gülen'in iade edilmesine yönelik girişimleri oldu.



ABD'den de, Türkiye'nin talebiyle ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bunlardan sonuncusu Beyaz Saray kaynaklı. Beyaz Saray'ın açıklamasında, "Resmi iade talebi değil elektronik ortamda Fethullah Gülen'le ilgili dosyalar geldi" şeklinde.



Kısa süre önce de, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner konuştu.



Türkiye'nin gönderdiği belgelerin ABD Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkililerince incelendiğini açıklayan Toner, belgelerin resmi iade talebi olarak sınıflandırılamayacağını belirtti.



Toner ayrıca, "Bu, bir gecede bitecek bir süreç değil" değerlendirmesinde bulunarak, "Süreç bu şekilde yürümüyor. Bu biraz zaman alacaktır. Bu süreç iade anlaşmasına bağlı kalınarak devam edecek. Bu belgelerin neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.



"SÜRECİ BAĞIMSIZ BİR SAVCI YÜRÜTECEK"



Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığında görevli üst düzey bir yetkili, Gülen'in iadesiyle ilgili dosyaya, diğer dosyalar gibi sıraya sokularak işlem yapılacağını, fakat bunun ne kadar zaman alacağını belirtmenin zor olduğunu söyledi.



Üst düzey yetkili, "Bu bağımsız hukuki bir süreç olacaktır. Burada kararı biz vermeyeceğiz, bağımsız bir savcı tarafından yürütülecek olan sürecin kararı yargı tarafından verilecektir." ifadelerini kullandı.