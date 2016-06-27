

Soruşturmanın, şüphelilerden Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanı Halil Karakoç'un üniversiteye ait bilgi, belge ve materyalleri kaçırdığı ihbarı üzerine başlatıldığı anlatılan iddianamede, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve muhalif adaylardan Meral Akşener'e dair sözleri yer aldı.



Yeni Şafak'ın iddiasına göre iddianamede şu ifadeler yer aldı:







SDÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Halil Karakoç, dijital malzemeleri aracıyla kaçırırken yakalandı. Evinde ve arabasında yapılan aramalarda 26 harddisk, 6 flaş bellek ve bilgisayarlar ele geçirildi. İncelenen disklerin içinden, örgütün gizli arşivinin bulunduğu birçok dosya çıktı. Bu materyaller içerisinde Fetullah Gülen tarafından söylenmiş ve yanında bulunan örgüt mensuplarınca doğrudan kaleme alınmış talimat niteliğinde not kağıtlarının dijital hallerine de rastlandı. Örgüte talimat niteliğinde olan elyazması notlar, örgütün önemli faaliyetlerinin bizzat Gülen'in bilgisi ve onayıyla gerçekleştiğini gözler önüne serdi. Harddislerden 'özel hayata ilişkin' çok sayıda görüntü de çıktı.







"ACABA ABDESTİ VAR MI"







17/25 Aralık darbe girişiminin ardından siyasi arenada yeralmak için muhalefet partilerine yönelen ve MHP'yi ele geçirmeye çalışan FETÖ'nün hedefinde en başından beri MHP lideri Devlet Bahçeli vardı. Bahçeli ile bazı parti yöneticilerini kendilerine karşı tutumlarından dolayı düşman belleyen Gülen örgütü, Bahçeli'yi dinsiz olmakla itham etti, ona beddualar etti ve partinin karışacağı 'kehanetinde' bulundu. Harddisklerden çıkan notlara göre Gülen, aynen şu ifadeleri kullandı:







"Bahçeli'yi muhatap kabul etmiyorum, Bahçeli ve ekibi partiyi iyice dinden uzaklaştırıyor. Cuma namazına gidiyor, acaba abdesti var mı, abdest alıyor mu bilmiyorum. Çok münafık birisi. Rabbimin inayeti olmasa bizleri bir yudum suda boğarlar..."