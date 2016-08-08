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FETHULLAH GÜLEN'İN AMCASININ OĞLU GÖZALTINA ALINDI


FETHULLAH GÜLEN'İN AMCASININ OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Tarih : 08 Ağustos 2016, 11:57
Puan Ver : Fethullah Gülen'in Amcasının Oğlu Gözaltına Alındı(0/10)


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin, Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlediği operasyonlar kapsamında önceki gün Başiskele Yeniköy'de oturan Fethullah Gülen'in amcasının oğlu Şemsettin Gülen'in evine baskın düzenledi. Evde yapılan arama ardından Şemsettin Gülen gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Şemsettin Gülen'in öğretmen olan oğlunun da Bursa'da gözaltına alınarak tutuklandığı belirtildi. Soruşturmaya devam ediliyor.








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