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fethullah gülen'i usame bin ladin'e benzeten isme trump'tan teklif

FETHULLAH GÜLEN'İ USAME BİN LADİN'E BENZETEN İSME TRUMP'TAN TEKLİF

ABD'nin seçilmiş başkanı, FETÖ hakkında yazdığı yazıyla ses getiren emekli askere ulusal güvenlik danışmanlığını önerdi.

Tarih : 18 Kasım 2016, 10:39
Puan Ver : Fethullah Gülen'i Usame Bin Ladin'e Benzeten İsme Trump'tan Teklif(6/10)6


ABD medyası, başkan seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kampanya döneminde başdanışmanlığını yapan 57 yaşındaki emekli Korgeneral Michael Flynn'e 'ulusal güvenlik danışmanlığı' teklif ettiğini yazdı.



Medyada yer alan bilgiye göre, Trump'ın geçiş süreci ekibinden bir isim, Korgeneral Flynn'e Beyaz Saray'da ulusal güvenlik danışmanlığı pozisyonu için teklif götürüldüğünü söyledi. Flynn'in teklifi kabul edip etmediği henüz bilinmiyor.



 



kaynak:milliyet








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