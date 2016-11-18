

ABD medyası, başkan seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kampanya döneminde başdanışmanlığını yapan 57 yaşındaki emekli Korgeneral Michael Flynn'e 'ulusal güvenlik danışmanlığı' teklif ettiğini yazdı.







Medyada yer alan bilgiye göre, Trump'ın geçiş süreci ekibinden bir isim, Korgeneral Flynn'e Beyaz Saray'da ulusal güvenlik danışmanlığı pozisyonu için teklif götürüldüğünü söyledi. Flynn'in teklifi kabul edip etmediği henüz bilinmiyor.







kaynak:milliyet