

Dün özellikle sosyal medyada yayılan Fetullah Gülen öldü mü iddiaları ortalığı karıştırdı. Sosyal medya fenomenlerinin de dillendirdiği iddia, Gülen'in en yakını tarafından yalanlandı. Twitter hesabı üzerinden 'Fetullah Gülen öldü mü?' sorusuna yanıt veren Osman Şimşek, Pensilvanya'da yaşayan Güeln'in ölmediğini, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.