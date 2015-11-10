

"İzmir askeri casusluk" soruşturmasına yönelik sahte deliller ürettikleri gerekçesiyle İzmir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen İzmir merkezli operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 57 kişi arasında yer alan ancak yakalanamayan 8 zanlının durumu, diğer zanlıların ifadesini alan 3. Sulh Ceza Hakimi Dilek Çeliktaş tarafından değerlendirildi.



Çeliktaş, "FETÖ/PDY terör örgütü kurucusu ve yöneticisi" olduğu gerekçesiyle aranan Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu firari 8 zanlı hakkındaki arama kararını CMK 98'inci maddesi kapsamında "yakalama emri" kararına dönüştürdü.



Kararla Fetullah Gülen, Mustafa Kılıç, Talha Ülkümen, Hatice Poyraz, Ramazan Karakayalı, Emin Göktaş, Mustafa Çil ve Mustafa Edip Çakmak hakkında "yakalama emri" kararı çıkarıldı.