FETHİYE'DE SOKAK HAYVANLARININ BAKIM VE AŞILARI YAPILDI
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sokak hayvanlarının sıcak havalardan olumsuz etkilenmemesi ve bakımları için çalışma başlatıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sokak hayvanlarının sıcak havalardan olumsuz etkilenmemesi ve bakımları için çalışma başlatıldı.
Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi görevlileri tarafından küpeleri kontrol edilen köpeklere kuduz aşısı yapıldı.
Kedi ve köpekler, bit, pire, kene gibi parazitlere karşı da ilaçlandı.
İlçede bulunan yaklaşık 2 bin sokak hayvanın çalışma kapsamında kontrollerinin yapılarak ilaçlanacağı kaydedildi.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar