FETHİYE'DE REZALET! KÜÇÜCÜK ERKEK ÇOCUKLARI, BARIN ÜSTÜNDE DANS ETTİRDİLER
Fethiye'de bir barda yaşanan skandal sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarla ortaya çıktı. Küçük yaştaki erkek çocuklar, barın üzerinde yarı çıplak dans ettirilerek turistler "eğlendirildi".
Muğla'nın turizm merkezi Fethiye'deki ünlü bir barda yaşanan rezalet, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla ortaya çıktı.
BARDA YARI ÇIPLAK DANS ETTİRDİLER
Çoğunlukla İngiliz turistlerin rağbet ettiği Fethiye'deki barda, müşterileri "eğlendirmek" isteyen bar sahipleri, 12-13 yaşlarındaki çocukları yarı çıplak soyarak, bar bankosunun üzerinde dans ettirdi.
Yaşanan rezalet, Fanatik gazetesi yazarı Nilay Yılmaz'ın twitter'dan yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
"ÇOCUKLAR DANS EDİYOR, SÜBYANCILAR SEYREDİYOR"
Yılmaz, bar üstünde yarı çıplak dans eden çocukların ve onlara eşlik eden bir "yetişkinin" fotoğraflarını paylaşarak "Fethiye'de VIP isimli bar. Küçük erkek çocuklar yarı çıplak barın üstünde dans ettiriliyor. Sübyancı müşteriler seyrediyor"
Kaynak: haberinburada
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