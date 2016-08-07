FETHİYE'DE KAZA: 1 ÖLÜ
Muğla'nın Fethiye İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza gece 22:30 sıralarında Fethiye - Antalya Karayolu Osman kaya bulvarında meydana geldi. İddiaya göre; oğlunu ziyaretten dönen Gülistan Özbay (70) yolun karşısın geçmeye çalışırken, Uğur Y. yönetimindeki 48 HU 476 plakalı hafif ticari araç yaşlı kadına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Gülistan Özbay'ı fark etmeyen Sami Ö. idaresindeki 77 BA 273 plakalı hafif ticari araç da Özbay'ın üzerinden geçti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar