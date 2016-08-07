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fethiye'de kaza: 1 ölü

FETHİYE'DE KAZA: 1 ÖLÜ

Muğla'nın Fethiye İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 07 Ağustos 2016, 09:51
Puan Ver : Fethiye'de Kaza: 1 Ölü(0/10)


Kaza gece 22:30 sıralarında Fethiye - Antalya Karayolu Osman kaya bulvarında meydana geldi. İddiaya göre; oğlunu ziyaretten dönen Gülistan Özbay (70) yolun karşısın geçmeye çalışırken, Uğur Y. yönetimindeki 48 HU 476 plakalı hafif ticari araç yaşlı kadına çarptı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan Gülistan Özbay'ı fark etmeyen Sami Ö. idaresindeki 77 BA 273 plakalı hafif ticari araç da Özbay'ın üzerinden geçti.








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