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Fethiye'de deniz sezonu açıldı! Turistler sahile akın etti

FETHİYE'DE DENİZ SEZONU AÇILDI! TURİSTLER SAHİLE AKIN ETTİ

Muğla'da deniz sıcaklığının 19 dereceye çıkmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu sahilde aldı.

Tarih : 31 Mart 2018, 18:40
Puan Ver : Fethiye'de Deniz Sezonu Açıldı! Turistler Sahile Akın Etti(5/10)1

Muğla'nın Fethiye ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler sahillere koştu.

DENİZE GİREN ÇOCUKLAR RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü ilçede, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı. Dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'na gelen yerli ve yabancı tatilciler, kumların üzerinde güneşlenip denize girdi. Bazı vatandaşla ise sahil boyunda yürüyüş yaptı. Plajın kumlarında oynayıp denize giren çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Macera tutkunları da Babadağ'ın bin 200 metre pistinden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak Ölüdeniz'i kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

"ÖLÜDENİZ MÜTHİŞ BİR YER"

Akdeniz kupası kürek yarışları için Fethiye'ye geldiklerini ifade eden Eser Kuş "Hava ve deniz çok güzel yüzdük çok iyi geldi. En güzel doğal, huzur, aynı anda yani müthiş diyebilirim. Ölüdeniz müthiş bir yer" dedi.

"DOĞA İLE İÇ İÇE BİR YER"

Fethiye'ye tatile gelen Mert Dağlı ise "Ölüdeniz çok güzel ve hoş yer, ülkemizin önemli yerlerden bir tanesi. Deniz çok temiz. Burası doğa ile iç içe bir yer" diye konuştu.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede güneşli havanın etkisini artırarak sürdüreceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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