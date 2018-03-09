İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıya ilişkin tutuklu yargılanan sanık İsa Zorlu'nun tahliyesi kararlaştırıldı.

"BİR KEZ KAFEDE BİR KEZ DE EVİNDE GÖRÜŞTÜM"

Davada, İzmir Barosu, Türkiye Barolar Birliği ile şikayetçi olan 46 kişi müdahillik talebinde bulundu. Saldırıda kullanılan araçları temin eden ve olaydan birkaç gün önce yurt dışına çıkış yapan Abdulkahar Karasaç ile irtibatlı olduğu iddiasıyla tutuklanan İsa Zorlu, suçlamaları reddetti. Olayla alakasının bulunmadığını öne süren Zorlu, Karasaç ile iş arkadaşı olduğunu ve bu kişiyi Kasım 2016'dan sonra görmediğini savundu. Kendisinin inşaat mühendisi, Karasaç'ın da harita mühendisi olduğunu ifade eden Zorlu, iş nedeniyle bu kişiyle görüştüğünü ileri sürdü. Zorlu, Karasaç ve kız arkadaşıyla bir kez kafeteryada oturduklarını, bir kere de evine gittiğini söyledi.

İŞ ARKADAŞI VE PATRONU DİNLENSİN TALEBİ

Silopi'de 5 Ocak'ta ailesinin yanındayken gözaltına alındığını kaydeden Zorlu, bugüne kadar hiçbir örgütle bağı olmadığını savundu. İsa Zorlu, tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatı ise müvekkilinin aynı zamanda kiracısı olduğunu ve iş gereği Karasaç ile görüştüğünü öne sürdü. Avukat, konuya ilişkin bu kişinin kız arkadaşı ve patronunun da dinlenmesini talep etti. Müşteki avukatları ise sanık dışındaki diğer şüphelilerin dosyaya dahil edilmesini istedi.

"MÜVEKKİLLERİMİN YAŞADIĞI ACININ İZAHI YOKTUR"

Şehit polis memuru Fethi Sekin'in ailesinin avukatı da "Müvekkillerimin yaşadığı acının izahı yoktur. Sanığın savunmasını reddediyoruz. Tahkikat talepleri bizim de vardır." dedi. Duruşma savcısı, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesi ve müdahillik taleplerinin kabulü yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, sanığın terör örgütünün faaliyetlerine katılıp katılmadığının tespiti yönünde İzmir Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılması, müştekilerin katılan sıfatıyla davaya dahil edilmesi, Türkiye Barolar Birliği ve İzmir Barosunun müdahillik talebinin reddine karar verdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Sanığın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi. İzmir Adliyesine terör örgütü PKK mensuplarınca 5 Ocak 2017'de düzenlenen ve polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ın şehit olduğu saldırı sonrasında, olayda kullanılan araçları temin eden ve 1 Ocak 2017'de Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilen Karasaç ile irtibatı olduğu iddiasıyla İsa Zorlu tutuklanmıştı.

Kaynak: haberinburada