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festivalde amacımıza ulaştık

FESTİVALDE AMACIMIZA ULAŞTIK

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Hakan Kazancı, İstanbul'da ikincisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde amaçlarına ulaştıklarını söyledi.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 14:28
Puan Ver : Festivalde Amacımıza Ulaştık(7/10)8


Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Hakan Kazancı yaptığı açıklamada Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen ve 4 gün süren festivale olan ilgiden memnun kaldıklarını ifade etti.



Festivalde Türk dünyasına ait birçok kültürel etkinliğin yapıldığını aktaran Kazancı, "Gelenek ve göreneklerimize ait kültürel etkinliklere, sporlara, oyunlara ve lezzetlere açız. Bunlar bize unutturulmaya çalışılmış. Batı tarafından yapılan bir baskı neticesinde buralara geldik. Bunu hep beraber görüyoruz. Halkımız, bize ait olan, genetiğimizden gelen kültüre aç. Biz onların bu kültürü tatmaları için seferber olduk. Bu hedefimize de ulaştığımızı rahatlıkla görüyoruz." diye konuştu.



Kazancı, yaklaşık 800 bin kişinin takip ettiği festivale gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Biz gayet memnunuz. Bu kalabalığı görmek bütün yorgunluğumuzu alıyor. Katılımın yoğun olacağını bekliyorduk, çok şükür yanılmadık. Çünkü ulaşım kolaylığı için bu alanı seçtik. İstanbul'un en popüler mekanlarından birini tercih ettik. İstanbul'un tarihi yarımadasındaki bir yeri seçtik ki vatandaşlarımız kolay gelsin. Geçen seneyle farklı olarak, zamanda bir değişime gittik. Geçen yıl ağustosun sonuna doğru yapmıştık. Bu sene mayıs ayında, gençlik ayında yaptık. Okullarımız henüz tatil olmadığı için öğrencilerimiz daha kolay bir şekilde gelip, gidebildiler. Aileler çocuklarıyla birlikte geldiler. Biz de bundan memnun oluyoruz."



 



kaynak:sabah








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