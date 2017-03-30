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ferrari'nin rengi nerden geliyor!

FERRARİ'NİN RENGİ NERDEN GELİYOR!

Süper spor otomobil markası Ferrari'nin hayranlık uyandıran renklerini PPG veriyor.

Tarih : 30 Mart 2017, 17:04
Puan Ver : Ferrari'nin Rengi Nerden Geliyor!(5/10)5


Süper spor otomobil markası Ferrari'nin hayranlık uyandıran renklerini PPG veriyor. Dünya üzerinde 60'dan fazla ülkede üretim tesislerine ve bağlı şirketlere sahip olan, boya ve özel ürünler endüstrisi alanında faaliyet gösteren PPG, dünyanın lider spor otomobil markalarından Ferrari'yle olan işbirliğini geliştirmeyi sürdürüyor.



PPG, kökleri 1990'lı yıllara dayanan renk ortaklığıyla 30 yıla yakın süredir Ferrari'ye rengini veriyor. PPG'nin oluşturduğu farklı parlaklık etkilerine sahip yeni su bazlı renkler, Ferrari'nin efsanevi kırmızı renginin dışında beyaz, siyah, gri, sarı ve mavi renkleri de otomobil severlere en iyi şekilde sunmasını sağlıyor. Dünyanın diğer lider otomobil markalarıyla da iş birliğini sürdüren PPG, şu anda Avrupa ve Kuzey Amerika'da üretilen her üç otomobilden ikisine teknoloji ve renk bilgisi hizmet veriyor.



 



kaynak:sabah








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