Tillerson Vazgeçmiyor: İlk Bomba Düşene Kadar Kuzey Kore İle Diplomatik Çözüm Arayacağız
Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal: Takım İçin En Uygun Karar Neyse O Alınır
Konyaspor-Galatasaray Maçında İlginç Anlar
Somali'de Düzenlenen Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 231'e Yükseldi
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Sınırda Dikkat Çeken Hareketlilik! İş Makineleri, Çok Sayıda Mevzi Kazdı
Son Dakika! Bağdat'ın Kerkük'te Pkk Varlığı Savaş Sebebi Açıklamasına Barzani'den Jet Yalanlama
Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk: Biz Fenerbahçe Veya Beşiktaş Değiliz
Endonezyalı Kaleci, Maçta Kafasına Aldığı Darbeyle Hayatını Kaybetti
Son Dakika! Irak Dışişleri Bakanlığı: İran, Kuzey Irak'a Açılan Sınır Kapılarını Kapattı
Irak Hükümeti Barzani'yi Uyardı: Kerkük'te Pkk Varlığı Savaş İlanıdır
Trabzonspor, Evinde Akhisarspor'a 6-1 Yenildi
İran Devrim Muhafızlarına Mensup Birlik Komutanı Suriye'de Öldürüldü
Darüşafaka Basketbol, Galatasaray Odeabank'ı 69-67 Mağlup Etti
Galatasaray'ın 11 Yabancıyla Sahaya Çıkmasına Mehmet Demirkol Espriyle Yaklaştı
Meral Akşener, Partisini Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Açıklayacak
Bu Fotoğraf Olay Oldu! Yakıt Aldıktan Sonra Gaza Basınca Lpg Tabancasını Kopardı!
Tesla 400 Çalışanını İşten Çıkardı
Galatasaraylı Gomis Ligde 13 İsabetli Şutun 9'unu Gole Çevirdi
Ferrari Superfast, 3,5 Milyon Liraya Türkiye'de Satışa Sunuldu

Ferrari Superfast, 3,5 Milyon Liraya Türkiye'de Satışa Sunuldu

FERRARİ SUPERFAST, 3,5 MİLYON LİRAYA TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULDU

Ferrari'nin bu yıl düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda boy gösteren yeni modeli 812 Superfast, Türkiye'de 3,5 milyon liraya satışa sunuldu.

Tarih : 15 Ekim 2017, 18:10
Puan Ver : Ferrari Superfast, 3,5 Milyon Liraya Türkiye'de Satışa Sunuldu(6/10)2

Bu sene 70. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ferrari'nin, gelmiş geçmiş en hızlı ve güçlü modeli olarak kabul edilen 812 Superfast, ülkemizde de satışa sunuldu. Türkiye'de 820 bin 770 Euro'dan (3,5 milyon lira) satışa sunulan yeni model hakkında konuşan Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, "800 HP'lik motora sahip modelden bu yıl 1 tane getirdik, Ekim ayı içinde de aracımızı sahibine teslim etmiş olacağız. Ferrari 812 Superfast için 2019 yılında teslim edebilmek üzere sipariş almaya da devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

FERRARİ TARİHİNİN EN HIZLISI

6.5 litre V12 yapılı 800 HP'lik motora sahip Ferrari 812 Superfast, 7000 d/d'de 718 Nm'lik maksimum tork değeri sunuyor. Dikkat çekici maksimum tork değerinin yüzde 80'i ise 3500 d/d'den itibaren srücünün kullanımına sunulurken, hem sürüşü iyileştiriyor hem de düşük devirlerde bile etkileyici hızlanma sağlıyor. Günümüzde hiç bir seri üretim ve önden motorlu spor otomobilin ulaşamadığı, litre başına 123HP güç üretimi değerine ulaşmak amacıyla, yine yüksek performans motorlarında ilk defa uygulanan 350 barlık doğrudan enjeksiyon sistemi ve F1 motorlarından ilham alınarak tasarlanmış değişken geometrili hava emiş sistemi entegre olarak görev yapıyor ve bu sayede benzersiz bir performans elde ediliyor.

EPS İLK DEFA KULLANILDI

812 Superfast'in çift kavramalı şanzımanı, daha kısa vites değiştirme süreleri için optimize edilen ve gaz tepkisini daha da keskinleştiren özel vites oranlarına sahip. Aracın gücünü kusursuz şekilde yere aktarmak ve kontrol edebilmek için ise, yine bir Ferrari'de ilk defa kullanılan EPS (Elektrik Destekli Direksiyon), 5'inci jenerasyon SSC (Yanal Kayma Kontrol Sistemi) ve otomotiv endüstrisinde 4WS (4 Wheel Steering) olarak bilinen, arka tekerleklerin de direksiyon açısını takip etmesini ve bu sayede her sürüş koşulunda benzersiz yol tutuş ve denge sağlayan PCV (Passo Corto Virtuale - Virtual Short Wheelbase) sisteminin 2'nci jenerasyonu görev yapıyor. 340 km/s'lik son hıza sahip olan Ferrari 812 Superfast, 0-100 km/s hızlanmasını ise 2.9 sn'de tamamlıyor.

1969 MODEL FERRARI'YE GÖNDERME VAR

812 Superfast, sportif hatları ve boyutlarıyla 1969 model 365 GTB4'ün arka kısmını andıran iki-kutulu tasarımı ile fastback özelliklerine sahip. Kanatların tasarımı arka kısmı görsel olarak kısaltıyor ve 812 Superfast'i, V12 motorun sağladığı güç hissini pekiştiren atletik çamurluklar ile karakterize ediyor. Motor kaputu üzerindeki havalandırma tertibatının tasarımı içerisine entegre edilmiş full-LED farlar da ayrıca ön tekerlek bombesini saran ve bununla entegre olan kaslı ön tasarımı vurguluyor. 812 Superfast'in arka görünümü ise Ferrari geleneğinden ilham almış dört adet yuvarlak arka far, yatay hatlar etrafında göz alıcı tasarımı vurguluyor. 812 Superfast, Ferrari'nin 70'inci yılına gönderme yapmak amacıyla özel olarak seçilen kırmızı renk "Rosso Settanta" ile tanıtılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ferrari  Superfast  35  Milyon  Liraya  Türkiye  De  Satışa  Sunuldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER