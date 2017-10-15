FERRARİ SUPERFAST, 3,5 MİLYON LİRAYA TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULDU
Ferrari'nin bu yıl düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda boy gösteren yeni modeli 812 Superfast, Türkiye'de 3,5 milyon liraya satışa sunuldu.
Bu sene 70. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ferrari'nin, gelmiş geçmiş en hızlı ve güçlü modeli olarak kabul edilen 812 Superfast, ülkemizde de satışa sunuldu. Türkiye'de 820 bin 770 Euro'dan (3,5 milyon lira) satışa sunulan yeni model hakkında konuşan Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, "800 HP'lik motora sahip modelden bu yıl 1 tane getirdik, Ekim ayı içinde de aracımızı sahibine teslim etmiş olacağız. Ferrari 812 Superfast için 2019 yılında teslim edebilmek üzere sipariş almaya da devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.
FERRARİ TARİHİNİN EN HIZLISI
6.5 litre V12 yapılı 800 HP'lik motora sahip Ferrari 812 Superfast, 7000 d/d'de 718 Nm'lik maksimum tork değeri sunuyor. Dikkat çekici maksimum tork değerinin yüzde 80'i ise 3500 d/d'den itibaren srücünün kullanımına sunulurken, hem sürüşü iyileştiriyor hem de düşük devirlerde bile etkileyici hızlanma sağlıyor. Günümüzde hiç bir seri üretim ve önden motorlu spor otomobilin ulaşamadığı, litre başına 123HP güç üretimi değerine ulaşmak amacıyla, yine yüksek performans motorlarında ilk defa uygulanan 350 barlık doğrudan enjeksiyon sistemi ve F1 motorlarından ilham alınarak tasarlanmış değişken geometrili hava emiş sistemi entegre olarak görev yapıyor ve bu sayede benzersiz bir performans elde ediliyor.
EPS İLK DEFA KULLANILDI
812 Superfast'in çift kavramalı şanzımanı, daha kısa vites değiştirme süreleri için optimize edilen ve gaz tepkisini daha da keskinleştiren özel vites oranlarına sahip. Aracın gücünü kusursuz şekilde yere aktarmak ve kontrol edebilmek için ise, yine bir Ferrari'de ilk defa kullanılan EPS (Elektrik Destekli Direksiyon), 5'inci jenerasyon SSC (Yanal Kayma Kontrol Sistemi) ve otomotiv endüstrisinde 4WS (4 Wheel Steering) olarak bilinen, arka tekerleklerin de direksiyon açısını takip etmesini ve bu sayede her sürüş koşulunda benzersiz yol tutuş ve denge sağlayan PCV (Passo Corto Virtuale - Virtual Short Wheelbase) sisteminin 2'nci jenerasyonu görev yapıyor. 340 km/s'lik son hıza sahip olan Ferrari 812 Superfast, 0-100 km/s hızlanmasını ise 2.9 sn'de tamamlıyor.
1969 MODEL FERRARI'YE GÖNDERME VAR
812 Superfast, sportif hatları ve boyutlarıyla 1969 model 365 GTB4'ün arka kısmını andıran iki-kutulu tasarımı ile fastback özelliklerine sahip. Kanatların tasarımı arka kısmı görsel olarak kısaltıyor ve 812 Superfast'i, V12 motorun sağladığı güç hissini pekiştiren atletik çamurluklar ile karakterize ediyor. Motor kaputu üzerindeki havalandırma tertibatının tasarımı içerisine entegre edilmiş full-LED farlar da ayrıca ön tekerlek bombesini saran ve bununla entegre olan kaslı ön tasarımı vurguluyor. 812 Superfast'in arka görünümü ise Ferrari geleneğinden ilham almış dört adet yuvarlak arka far, yatay hatlar etrafında göz alıcı tasarımı vurguluyor. 812 Superfast, Ferrari'nin 70'inci yılına gönderme yapmak amacıyla özel olarak seçilen kırmızı renk "Rosso Settanta" ile tanıtılıyor.
Kaynak: haberinburada
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