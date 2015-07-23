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ferrari halka açılıyor

FERRARİ HALKA AÇILIYOR

İtalyan lüks otomobil markası Ferrari halka arz oluyor. Ferrari'nin sahibi Fiat Chrysler (FCA) şirketi yılın son çeyreğinde Ferrari'nin halka arz olması için New York Borsası'na gerekli başvuruların yapıldığını belirtti.

Tarih : 23 Temmuz 2015, 17:05
Puan Ver : Ferrari Halka Açılıyor(7/10)4


İtalyan lüks otomobil markası Ferrari halka arz oluyor. Ferrari'nin sahibi Fiat Chrysler (FCA) şirketi yılın son çeyreğinde Ferrari'nin halka arz olması için New York Borsası'na gerekli başvuruların yapıldığını belirtti.



Ferrari borsadaki hisselerinin yüzde 10'unu satmayı geri kalan hisseleri yatırımcılar arasında bölüştürmeyi planlıyor.



Ferrari'nin mevcut ortaklık yapısında şirketin yüzde 90'ı FCA'nın elinde bulunuyor. Geri kalan yüzde 10'luk hisse ise Piero Ferrari'ye ait.



Halka arz için FCA Bank of America, Merrill Lynch ve Santander'i görevlendirdi.



Halka arzın ekim ayının ortasında gerçekleşmesi bekleniyor.



Ferrari'nin halka arzdan 100 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.








Etiketler: Ferrari  Halka  Açılıyor    haber

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