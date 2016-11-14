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ferrari gtc4lusso modelini türkiye'ye getirdi

FERRARİ GTC4LUSSO MODELİNİ TÜRKİYE'YE GETİRDİ

677.000 Euro fiyat etiketine sahip spor otomobil, iyi bir motora sahip fakat konfordan da feragat etmek istemeyen kullanıcılar için üretilmiş bir spor otomobil.

Tarih : 14 Kasım 2016, 10:30
Puan Ver : Ferrari Gtc4Lusso Modelini Türkiye'ye Getirdi(6/10)6


Ferrari GTC4Lusso Fiyatı



677.000 Euro fiyat etiketine sahip spor otomobil, iyi bir motora sahip fakat konfordan da feragat etmek istemeyen kullanıcılar için üretilmiş bir spor otomobil.



Bu otomobil aslında bir coupe fakat son dönemde oldukça popüler olan 4 kişilik coupe modelleri gibi büyük ve iri durmuyor. Üstelik bu fir Ferrari. Geniş bir bagaj hacmine de sahip bu otomobil, ilginç hatları ile de ön plana çıkıyor.



FerMas Müdürü Sinan Saip Bel “Yeni modelden ilk müşteri teslimatımızı yaptık. Bir şanslı Ferrari müşterisi daha Türkiye'de GTC4Lussso sahibi olabilecek” açıklamalarında bulundu.









 



 





 



kaynak:cepkolik






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