İtalya'nın gözbebeği Şirketleri arasında Ferrari yer alıyor. Ferrari'nin efsane serisinden olan F40 ve onun Modeli olan F40 Limousine tekrar ortaya çıktı.



Araba'yı Japon'lar Özel olarak tekrar tasarladı. Japon Mühendisler, eski seriye bağlı kalarak F40 Limousine'i tekrar üretti.



İlk olarak 2010 yılında Ferrari F40 Limousine'in tekrar satışa çıkacağı söylenmişti. Lakin o zamandan bu yana Arabayla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olamamıştık.



Mühendisler; eski Modeli birebir üretemeseler de en azından ona benzer Modeli tekrar üretmeyi başarmışlar.



Orta Kalite bir İşçiliğe Aracın sahip olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Orijinal model: 2 Kapılı bir Araba'ydı. 3 Litrelik Çift Turbo Motor, Orijinal F40'a güç katıyordu.



Yine Orijinal F40'ın; Beygir Gücü: 471. 3'tü. 3 Kapılı olduğu söylenen Araba'nın 5 Kapılı olduğunu görüyoruz.



Araba, bu haliyle mk1 Toyota MR2 ya da diğer adıyla EVA-E20'ye benziyor. Arabanın arkasında; 1.6 Litrelik bir Petrol Motoru yer alıyor.



CD Çalar, Hava Kondisyonu, ABS ve Anti Hırsızlık Sistemi ve 19 inçlik Lastik, çakma Ferrari F40 Limousine'in diğer özellikleri arasında yer alıyor. Ferrari'nin bu modele Ceza kesmemesi ise oldukça ilginç.











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