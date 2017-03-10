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Ferrari 812 Superfast Haziran'da Türkiye'de
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ferrari 812 superfast haziran'da türkiye'de

FERRARİ 812 SUPERFAST HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE

Ferrari'nin yeni modeli 812 Superfast, 87. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nda boy gösterdi.

Tarih : 10 Mart 2017, 09:45
Puan Ver : Ferrari 812 Superfast Haziran'da Türkiye'de(5/10)2


Ferrari'nin yeni modeli 812 Superfast, 87. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nda boy gösterdi. Ferrari tarihinin en güçlü ve en hızlı otomobili olan 812 Superfast'in, Haziran ayında Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Cenevre Otomobil Fuarı'nda konuşan Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, 789 HP'lik motora sahip modelden ülkemize 1 tane getireceklerini ifade etti.



Bu sene 70. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ferrari, tarihe geçecek nitelikte özelliklere sahip, gelmiş geçmiş en hızlı ve güçlü modeli olan 812 Superfast'i 87. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel konuyla ilgili olarak, "Ülkemize 1 adet getireceğimiz Ferrari 812 Superfast'i Haziran ayında satışa sunacağız" diye konuştu.



 



kaynak:ahaber








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