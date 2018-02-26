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Ferrari 488 Pista Gün Yüzüne Ne Zaman Çıkıyor ?
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ferrari 488 pista gün yüzüne ne zaman çıkıyor ?

FERRARİ 488 PİSTA GÜN YÜZÜNE NE ZAMAN ÇIKIYOR ?

Ferrari, Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileyeceği yeni özel seri 488 Pista modeliyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Tarih : 26 Şubat 2018, 18:20
Puan Ver : Ferrari 488 Pista Gün Yüzüne Ne Zaman Çıkıyor ?(10/10)9


Ferrari, Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileyeceği yeni özel seri 488 Pista modeliyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia ve 458 Speciale'deki V8 geleneğinin yeni temsilcisi niteliğindeki Ferrari 488 Pista, 720 HP güce sahip 3,9 litrelik çift turbo beslemeli motorla donatıldı. Ferrari 488 Pista, 0'dan 100 km/s hıza 2,85 saniyede ulaşıyor.



DAHA GÜÇLÜ MOTARA SAHİP



Ferrari 488 GTE ve 488 Challenge yarış otomobillerinden türetilen 488 Pista, 488 GTB'den 90 kg daha az olan 1280 kg'lik ağırlığına karşın 50 HP daha güçlü olan motoruyla da dikkat çekiyor.



2016 ve 2017 yıllarında Engine of the Year (Yılın Motoru) ödülünün sahibi olan bu motor, 488 Pista'da litre başına 185 HP güç üretirken, otomobilin 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,85 saniyede ulaşmasını sağlıyor. 340 km/s son hıza ulaşan 488 Pista'da gerçekleştirilen aerodinamik eklentiler sayesindeyse, yere basma kuvveti 488 GTB'ye göre yüzde 20 artırılmış olmasıyla da dikkat çekiyor.



YOL TUTUŞUNDA DÜNYANIN EN İYİSİ



Yol tutuş ve fren konusunda dünyanın en iyisi konumuna getiren F1-Trac, manyetoreolojik süspansiyon sistemi, E-Diff3 diferansiyel kilidi ve dünyada ilk kez kullanılan, kaliper fren basıncını ayarlayan özel bir yazılıma sahip Ferrari Dynamic Enhancer sistemi de 488 Pista'nın sürüş keyfini zirveye çıkarıyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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