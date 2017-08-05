FERNANDO'NUN GALATASARAY'A MALİYETİ VE ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU
Galatasaray, geçen sezon Manchester City'de forma giyen Fernando ile anlaştığını borsaya bildirdi. Bildiride oyuncunun bonservis bedeli ve alacağı ücret de açıklandı.
Galatasaray Kulübü, geçen sezon Manchester City'de forma giyen Fernando Francisco Reges ile anlaştığını borsaya bildirdi.
BONUSLAR HARİÇ 5 MİLYON 250 BİN AVRO BONSERVİS BEDELİ
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı kulüp, Manchester City'ye futbolcunun bonservis bedeli için 5 milyon 250 bin avro, ayrıca bonuslara istinaden 900 bin avro net, Galatasaray'ın gelecek 3 sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması halinde 500 bin avro, Avrupa Ligi gruplarına kalması halinde ise 250 bin avro, Brezilyalı oyuncunun, ligde, kupada ve Avrupa'da toplam 25 oynaması durumunda 250 bin, 50 maçta forma giymesi halinde ise yine 250 bin avro ücret ödeyecek.
FERNANDO'YA 3 YIL İÇİN 9 MİLYON 900 BİN AVRO
Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Fernando'ya da her bir yıl için 3 milyon 300 bin avro olmak üzere toplam 9 milyon 900 bin avro garanti ücret verecek.
PUAN BAŞINA 5 BİN AVRO
Ayrıca, Fernando'ya TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında oynadığı maçlarda sarı-kırmızılı takımın alacağı her bir puan için 5 bin avro prim verilecek. İlaveten, sözleşme süresince şampiyonluğun kazanıldığı her bir sezonda oyuncuya hak etmiş olduğu puan başı primlerin yüzde 25'i tutarında prim de ek olarak ödenecek.
Kaynak: haberinburada
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