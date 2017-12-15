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Fernando Muslera'nın kötü performansının nedeni ortaya çıktı

FERNANDO MUSLERA'NIN KÖTÜ PERFORMANSININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Son haftalarda kalesinde gördüğü hatalı gollerle eleştiri oklarının hedefi olan Fernando Muslera'nın, baba olduktan sonra yaşadığı uyku problemi nedeniyle zor günler geçirdiği ortaya çıktı.

Tarih : 15 Aralık 2017, 10:40
Puan Ver : Fernando Muslera'nın Kötü Performansının Nedeni Ortaya Çıktı(6/10)2

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'nın son haftalardaki kötü performansının nedeni belli oldu. Baba olduktan sonra uyku düzeni değişen Muslera'nın kritik hataları da bu yorgunluğun eseri.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kasım ayının ilk haftasında baba olan ve Kailash adında bir oğlu olan Urugualı file bekçisi, son 1 ayda uyku problemiyle boğuşuyor.

KRİTİK MAÇLARDA BÜYÜK HATALARA İMZA ATTI

Yorgunluğa yenik düşen Muslera, baba olduktan sonra oynadığı Başakşehir maçında 5 gol yedi. Beşiktaş derbisinde yaptığı kritik hata ile maçın kaderini değiştiren Muslera, Akhisarspor maçında yhediği iki golde de yaptığı hatalı çıkışlarla teknik heyeti çileden çıkarttı.

"HER BÜYÜK KALECİ BÖYLE FORMSUZ DÖNEMLER GEÇİREBİLİR"

Muslera'yı yedeğe çekmeyi düşünen teknik direktör Igor Tudor'un, kaleci antrenörleri Tomiç ve Fadıl Koşutan'la toplantı yaptığı "Her büyük kaleci böyle formsuz dönemler geçirebilir. Mulsera'ya güveniyorum. Onunla özel olarak ilgilenin" dedi.

Antrenörlerin ise Tudor'a "Nando'nun sadece iyi oynayacağı bir maça ihtiyacı var. Bir maç iyi oynasın devamı gelecek" yanıtını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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