Fenerbahçe Taraftarı Kadıköy'ü İnletti: Ali Koç Başkan!
Fernando Muslera'dan Derbi İtirafı
Galatasaray Golü Kaçırdı, Cimbomlu Aile Evi Birbirine Kattı
Zeytin Dalı Harekatı'ndan Acı Haber! Binbaşı Mithat Dunca Şehit Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzeni Trafik Kazasında Ağır Yaralandı
Özel Kuvvetler Afrin Merkezine Girdi, Operasyon Başladı!
Ntv Spor Yayın Hayatına Böyle Veda Etti!
Aykut Kocaman Maç Sonu İsyan Etti! Bülent Yıldırım'a Olay Sözler
Kriz Tırmanıyor, Senegal İspanya'ya Nota Verdi
Sam Allardyce'tan Cenk Tosun'a Büyük Övgü
Rıdvan Dilmen Maçın Hakemini Bombaladı: Düdüğünü Assın!
Zehir Tacirleri Kaçtı, Polis Tek Tek Yerden Uyuşturucu Topladı
Pikniğe Giden Aile, Su Kanalında Kadın Cesedi Buldu
Fatih Terim'den Derbi Yorumu: Kazanmak İçin Çok Uğraştık
90+4'te Kaçan Gol Sonrası Galatasaray'ın Twitter Hesabı Çıldırdı!
Ahmedinejad'a Darbe Üstüne Darbe! Bir Yardımcısı Daha Okkanın Altında
Tek Motorlu Uçak, Yaşlı Kadının Evine Düştü: 10 Ölü
İbb Başkanı: Metroda Birinci Önceliğimiz En Fazla Oy Aldığımız Yerler
Diyanet'in En Tepesinden Gençlere Tavsiye: 25'ten Sonra Beğenmek Zor!
Arazi Tartışması Kısa Sürede Silahlı Kavgaya Dönüştü: 2 Ölü

Fernando Muslera'dan derbi itirafı

FERNANDO MUSLERA'DAN DERBİ İTİRAFI

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera 0-0 biten Fenerbahçe maçı sonrası, "Sonuç itibarı ile güzel bir maç oldu, kim izlediyse keyif almıştır" dedi.

Tarih : 18 Mart 2018, 00:30
Puan Ver : Fernando Muslera'dan Derbi İtirafı(10/10)6

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'yle oynadıkları ve 0-0 berabere biten derbi mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"SON BÖLÜMDE KAZANMA FIRSATI BULDUK AMA OLMADI"

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un sorularını yanıtlayan Uruguaylı kaleci mücadeleye ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Çok büyük bir maça çıktığımızın bilincindeydik. Kadıköy'de uzun zamandır kazanamıyorduk ama galibiyete inanarak geldik. Son bölümde de kazanma fırsatını bulduk ama oldu.

Sonuç itibarı ile güzel bir maç oldu, kim izlediyse keyif almıştır. Buraya lider gelmiştik. Kazanmak isterdik ama 1 puanın da kötü olduğunu söyleyemeyiz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fernando  Muslera  Dan  Derbi  İtirafı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER