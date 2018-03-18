FERNANDO MUSLERA'DAN DERBİ İTİRAFI
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera 0-0 biten Fenerbahçe maçı sonrası, "Sonuç itibarı ile güzel bir maç oldu, kim izlediyse keyif almıştır" dedi.
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'yle oynadıkları ve 0-0 berabere biten derbi mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.
"SON BÖLÜMDE KAZANMA FIRSATI BULDUK AMA OLMADI"
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un sorularını yanıtlayan Uruguaylı kaleci mücadeleye ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:
"Çok büyük bir maça çıktığımızın bilincindeydik. Kadıköy'de uzun zamandır kazanamıyorduk ama galibiyete inanarak geldik. Son bölümde de kazanma fırsatını bulduk ama oldu.
Sonuç itibarı ile güzel bir maç oldu, kim izlediyse keyif almıştır. Buraya lider gelmiştik. Kazanmak isterdik ama 1 puanın da kötü olduğunu söyleyemeyiz."
Kaynak: haberinburada
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