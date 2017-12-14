FERNANDAO'NUN DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU
Fenerbahçe'de uzun süre sahalardan uzak kalan Fernandao, Adana Demirspor karşısında attığı gollerle muhteşem bir dönüşe imza attı.
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 2. maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.
Sarı-lacivertli ekipte karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve bu sezon ikinci kez forma giyen Fernandao; 24 ve 44. dakikalarda fileleri havalandırmayı başardı.
9 AY SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI
Bu sezon ilk kez 11'de görev aldığı maçta 2016-2017 sezonundaki ilk gollerini atan Fernandao, aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla 9 ay sonra gol kaydetmiş oldu.
30 yaşındaki futbolcu bundan önceki son gol sevincini, geçen sezon 10 Mart'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor müsabakasında yaşamıştı.
YENİ MALATYASPOR MAÇINDA FORMA GİYMİŞTİ
Adana Demirspor maçının 61. dakikasında yerini Ahmethan Köse'ye bırakan Fernandao, bu sezon ligdeki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna girmişti.
Fernandao geçen sezon 17 Mart'taki Atiker Konyaspor maçında sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.
Kaynak: haberinburada
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