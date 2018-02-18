FERNANDAO'NUN ALANYASPOR'A ATTIĞI GOLÜN OFSAYT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Fenerbahçe - Alanyaspor maçında yaşanan tartışmalı pozisyonlarla ilgili BeIN Sports'un piero görüntüleri son noktayı koydu. Piero'ya göre Fernandao'nun attığı golün 32 cm ofsayt olduğu ortaya çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor maçını sarı lacivertliler farklı kazanarak şampiyonluk yarışında önemli bir üç puanı hanesine yazdırmayı başardı. Zorlu maçta 3 pozisyon tartışma yarattı.
Yayıncı kuruluş BeIN Sports'un piero görüntüleri pozisyonlarla ilgili son noktayı koydu.
1 - FERNANDAO OFSAYTTA
Fenerbahçe'nin Fernandao ile bulduğu 2. golde Brezilyalı futbolcunun rakiplerinden 32 cm önde olduğu ortaya çıktı.
2 - FERNANDAO'NUN ŞUTUNDA TOP İÇERİDE
52. dakikada Fernandao'nun şutunda top kaleye giderken Alanyasporlu futbolcuların müdahalesiyle oyun devam etti.
3 - JOSEF DE SOUZA'YA YAPILAN FAUL PENALTI
Fenerbahçe'nin Josef de Souza'ya yapılan faulle kazandığı penaltıda 'ayak içeride, dışarıda' tartışması yaşandı. Piero görüntülerine göre faul çizgi üstünde yapılıyor, bu da faulün penaltı olduğu anlamına geliyor.
Görüntüler BeinSports'tan alınmıştır.
Kaynak: haberinburada
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