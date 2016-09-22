O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

fernandao muslera: beşiktaş'ı tebrik ediyorum

FERNANDAO MUSLERA: BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDİYORUM

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın yeni stadından çok güzel bir ortamda zorlu bir maç oynayacaklarını belirten Uruguaylı kaleci, takım savunmasında hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtti.

Tarih : 22 Eylül 2016, 14:19
Puan Ver : Fernandao Muslera: Beşiktaş'ı Tebrik Ediyorum(0/10)


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Muslera'nın söyledikleri şu şekilde:



"Beşiktaş'ı tebrik ediyorum"



Önümüzdeki Beşiktaş maçını sabısrsızlıkla bekliyoruz. Farklı, önemli ve heyecanla beklediğimiz bir maç... Onları da yeni statlarından ötürü tebrik ediyorum.



"Favori değiller"



Eğer ortada bir derbi varsa, ister istemez herkes ev sahibini favori gösterir. İki şampiyonluk adayı oynayacak. Kendi sahalarında, taraftarı arkalarına alıp oynamaları onları favori olarak gösterebilir başkalarına ancak ben öyle düşünmüyorum.








Etiketler: Fernandao  Muslera  Beşiktaş  I  Tebrik  Ediyorum    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER