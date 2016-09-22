Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın yeni stadından çok güzel bir ortamda zorlu bir maç oynayacaklarını belirten Uruguaylı kaleci, takım savunmasında hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtti.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Muslera'nın söyledikleri şu şekilde:







"Beşiktaş'ı tebrik ediyorum"







Önümüzdeki Beşiktaş maçını sabısrsızlıkla bekliyoruz. Farklı, önemli ve heyecanla beklediğimiz bir maç... Onları da yeni statlarından ötürü tebrik ediyorum.







"Favori değiller"







Eğer ortada bir derbi varsa, ister istemez herkes ev sahibini favori gösterir. İki şampiyonluk adayı oynayacak. Kendi sahalarında, taraftarı arkalarına alıp oynamaları onları favori olarak gösterebilir başkalarına ancak ben öyle düşünmüyorum.