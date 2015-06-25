FERNANDAO, FENERBAHÇE İLE 4 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI
Fenerbahçe Kulübü, geride kalan sezonu Bursaspor'da tamamlayan Brezilyalı futbolcu Jose Fernandao ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, geride kalan sezonu Bursaspor'da tamamlayan Brezilyalı futbolcu Jose Fernandao ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
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