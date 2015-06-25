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fernandao, fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı

FERNANDAO, FENERBAHÇE İLE 4 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Fenerbahçe Kulübü, geride kalan sezonu Bursaspor'da tamamlayan Brezilyalı futbolcu Jose Fernandao ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Tarih : 25 Haziran 2015, 15:16
Puan Ver : Fernandao, Fenerbahçe İle 4 Yıllık Sözleşmeye İmza Attı(8/10)8


Fenerbahçe Kulübü, geride kalan sezonu Bursaspor'da tamamlayan Brezilyalı futbolcu Jose Fernandao ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.








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