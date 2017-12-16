Fernandao Brezilya Ekibi Cruzeiro İle Anlaştı
Bakan Albayrak: 28 Ab Üyesi Ülke Arasında Elektrik Ve Doğal Gazı En Ucuz Kullanan Ülke Türkiye
Cüneyt Çakır Resmen Beşiktaş'ı Yaktı!
Suriyeli Sığınmacıya Messi'den Büyük Sürpriz
Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe Vida İle Görüştü
Lucho Gonzalez'in Eşi Andreia Marques: Lucho Beni Öldürmeye Kalktı
Drogba'nın Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi
Fener'e Kumpasın Mimarı! İşte Fetö'nün 3 Temmuz İmamı
Jandarmanın Yüz Tanıyan Akıllı Gözlüğü Takbul'a Dünya Talip
Bursa'da 100 Liralık Alışverişle Çekilişe Katılan 10 Müşteri, Otomobil Sahibi Oldu
Bayern Münih'ten Taraftarlarına Olay Mesaj: Türkler'e Satmayın
Rıdvan Dilmen: Ben Erdoğan'a Baktığımda Deniz Gezmiş'i Görüyorum
Şantaja Boyun Eğmeyen Futbolcu Eşinin, Çıplak Pozlarını Yayınladılar
Dillere Pelesenk Olan Şarkıların Söz Yazarı Hayatını Kaybetti
Üsküdar-Ümraniye Metrosunun İlk Yolcuları, Tren Hareket Edince Sendeledi
Erdoğan'ın Duyurduğu İstihdam Seferberliğinin Detayları Belli Oldu
Türkülerin Efendisi, Kanserin Aşısını Bulan Ülkeyi Öve Öve Bitiremedi
Arkasını Dönen Yasemin, İçini Gösteren Kıyafetle Gözleri Şaşı Etti
Aselsan, 200 Milyon Dolarlık Radarı 26,5 Milyon Dolara Üretecek
Kraliyet Ailesinde Düğün Heyecanı! Tarih Belli Oldu

Fernandao Brezilya Ekibi Cruzeiro ile Anlaştı

FERNANDAO BREZİLYA EKİBİ CRUZEİRO İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernadao ülkesinin takımlarından Cruzeiro ile prensip anlaşmasına vardı.

Tarih : 16 Aralık 2017, 15:50
Puan Ver : Fernandao Brezilya Ekibi Cruzeiro İle Anlaştı(5/10)1

Kolundan yaşadığı ciddi sakatlığın ardından Fenerbahçe'de forma giymekte zorlanan Brezilya golcü Fernandao ülkesine dönmek istiyor.

ANLAŞMA TAMAM

Tecrübeli golcünün, ülkesinin takımlarından Cruzeiro ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Fernandao'nun menajeri Eduardo Uram'ın Cruzeiro yöneticileriyle masaya oturarak her konuda anlaştığı son kararı ise iki kulüp yetkililerin alacağı belirtildi.

30 yaşındaki Fernandao, sarı-lacivertli formayla çıktığı 88 maçta 46 gol kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fernandao  Brezilya  Ekibi  Cruzeiro  İle  Anlaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER