FERNANDAO BOŞ GEÇMEDİ!
Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 21 ve 68. dakikalarda Moussa Sow ile 29. dakikada penaltıdan Fernandao kaydetti.
Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 21 ve 68. dakikalarda Moussa Sow ile 29. dakikada penaltıdan Fernandao kaydetti. Portekiz ekibinin tek golü ise 77. dakikada Pedro Correia'dan geldi.
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