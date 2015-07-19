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fernandao boş geçmedi!

FERNANDAO BOŞ GEÇMEDİ!

Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 21 ve 68. dakikalarda Moussa Sow ile 29. dakikada penaltıdan Fernandao kaydetti.

Tarih : 19 Temmuz 2015, 10:39
Puan Ver : Fernandao Boş Geçmedi!(8/10)7


Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 21 ve 68. dakikalarda Moussa Sow ile 29. dakikada penaltıdan Fernandao kaydetti. Portekiz ekibinin tek golü ise 77. dakikada Pedro Correia'dan geldi.








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