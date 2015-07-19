Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 21 ve 68. dakikalarda Moussa Sow ile 29. dakikada penaltıdan Fernandao kaydetti.



Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 21 ve 68. dakikalarda Moussa Sow ile 29. dakikada penaltıdan Fernandao kaydetti. Portekiz ekibinin tek golü ise 77. dakikada Pedro Correia'dan geldi.