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Ferman Toprak: Menajerim Beni Öldürmek İstiyor
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ferman toprak: menajerim beni öldürmek istiyor

FERMAN TOPRAK: MENAJERİM BENİ ÖLDÜRMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan türkücü Ferman Toprak, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayı eski menajeri İsmet Günbeyi'nin gerçekleştirdiğini iddia eden Toprak'ın aracına 10 kurşun isabet ettiği ortaya çıkmıştı.

Tarih : 19 Ocak 2017, 11:13
Puan Ver : Ferman Toprak: Menajerim Beni Öldürmek İstiyor(5/10)4


Ferman Toprak 13 Ekim gecesi Şişli'de sahneye çıktığı gece kulübünün önünde silahlı saldırıya uğradı. Seyir halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu Ferman Toprak'ın arabasına 10 kurşun isabet etti. Olay sonrası saldırgan ya da saldırganlar kayıplara karıştı.



Sabah'ın haberine göre; Ferman Toprak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığa'na başvuru yaparak suç duyurusunda bulundu. Ünlü türkücü aracını eski menajeri İsmet Günbeyi'nin, kendisini öldürtme maksadıyla kurşunlattığını iddia etti. Eski menajer hakkında soruşturma başlatıldı.



 



kaynak:yenişafak








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