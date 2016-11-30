

Gupse Özay ise mutluluğunu, "Hayranı olduğum, yanımdan geçerken bile heyecanlandığım bir duayenin bana filmde destek vermesinin benim için önemini anlatamam" diyerek dile getirdi.















kaynak:ntv

Akbağ, 2016 model 'Feriştah'ın, yepyeni mesleği, modernize ettiği kıyafetleri ve nev-i şahsına münhasır karakteri için şöyle konuştu: "Oynarken en çok eğlendiğim karakterlerinden biriydi. 'Feriştah' ile bir günlük çekimde yıllar sonra hasret gidermekten çok mutlu oldum."