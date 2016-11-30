'FERİŞTAH' 20 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
Demet Akbağ'ın 'Bir Demet Tiyatro'da hayat verdiği efsane karakter 'Feriştah', yeniden izleyici karşısına çıkıyor.
Yıllar önce televizyon ekranında Demet Akbağ'ın oynadığı ve Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan 'Feriştah' karakteri, beyazperdede özleyenleriyle hasret giderecek.
Karakterin ortaya çıkmasından yaklaşık 20 yıl sonra Demet Akbağ, Gupse Özay'ın yeni filmi 'Görümce' için yeniden 'Feriştah' oldu.
Akbağ, 2016 model 'Feriştah'ın, yepyeni mesleği, modernize ettiği kıyafetleri ve nev-i şahsına münhasır karakteri için şöyle konuştu: "Oynarken en çok eğlendiğim karakterlerinden biriydi. 'Feriştah' ile bir günlük çekimde yıllar sonra hasret gidermekten çok mutlu oldum."
Gupse Özay ise mutluluğunu, "Hayranı olduğum, yanımdan geçerken bile heyecanlandığım bir duayenin bana filmde destek vermesinin benim için önemini anlatamam" diyerek dile getirdi.
kaynak:ntv
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