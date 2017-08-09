

İmam nikahlı eşi ile tartıştı, sinirlenip feribottan denize atladı. Karı-kocanın son kavgası acı bitti. Denizden çıkarılan genç kadın, kurtarılamadı.



KARI-KOCA FERİBOTTA TARTIŞTILAR



Olay akşam saatlerinde, Gebze ile Topçular arasında sefer yapan feribotta meydana geldi. Hasan Kara idaresindeki 67 UD 388 plakalı otomobille Topçular iskelesinden feribota girdi. Hasan Kara ile dini nikahlı eşi Arzum Özbey araçtan inerek feribotun güvertesine çıktı. Feribot, Eskihisar iskelesine doğru hareket etti. Hasan Kara ile Arzum Özbey tartışmaya başladı.



SİNİRLENEN GENÇ KADIN FERİBOTTAN DENİZE ATLADI



Sinirlerine hakim olamayan Arzum Özbey, eşi ve çevredekilerin gözleri önünde feribottan denize atladı. Kadının denize atladığını bildirilmesi üzerine feribot durdu. Feribotta bulunan personel denize atlayarak Arzum Özbey'i sudan çıkardı.



HASTANEYE KALDIRILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ



112 Acil'e haber verilirken, feribot Eskihisar iskelesine yanaştı. İskelede bulunan 112 Acil ekibi Arzum Özbey'i alarak Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorların yaklaşık 45 dakika süren müdahalelerine rağmen Arzum Özbey kurtarılamadı.



Olayın ardından Eskihisar Jandarma Karakolu'na götürülen Hasan Kara'nın ifadesi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.































Kaynak: haberinburada



